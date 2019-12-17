Президент України Володимир Зеленський поділився своїми враженнями про візит в українські магазини в столиці Азербайджану Баку

Президент показав фото в соціальних мережах з візиту в магазин. Він зазначив, що місцевий бізнесмен відкрив 11 магазинів з українськими товарами. Планує при цьому розширювати свій бізнес. Крім нових точок, відкриє ще й український ресторан. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку президента.

"Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси і навіть соки продають в самому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан", - написав глава держави.

Під фото з'явилося багато коментарів українців. Користувачі також стурбовані тим, що під Радою зараз зіткнення і просять повернутися Зеленського в Україну.

"Бережи вас сирний бог!" "Круто", "Візит важливий, насичений, яскравий і колоритний! Азербайджан гостинно приймає нашу делегацію - це дуже приємно. Удачі, вам, президент", "Повертайтеся додому, ніколи відпочивати. Тут наші наших б'ють", - пишуть українці.

Раніше ми повідомляли, що Тимошенко захопила Раду поки Зеленський в Баку.

17 грудня засідання Верховної Ради закінчилося, так толком і не розпочавшись. Лідер Бют Юлія Тимошенко з колегами-нардепами, а також представники "Опозиційної платформи - за життя" захопили президію, поки глава держави Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Азербайджану Баку. В той час, як Тимошенко "воинствовала" в Раді, під стінами парламенту відбувалося відразу декілька пікетів.

Повідомлялося, що ситуація під Верховною Радою в Києві, де проходить мітинг проти закону про ринок землі, загострюється.

Біля Верховної Ради вже встановили великі «військові» зелені намети, можна сказати, що почався «земельний майдан». При цьому поліція посилено екіпіровці намагалася знести ці намети.

Так, представники націоналістичної організації «Нацкорпус» хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські спецпризначення у них запитали, чи є дозвіл на встановлення наметів.

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