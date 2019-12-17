Отец Володимира Зеленського пояснив, що заважає президенту виконувати свої передвиборчі обіцянки

Про це виданню "Страна" розповів батько глави держави Олександр Семенович Зеленський.

За його словами, Україну довгі роки грабували і президент Зеленський поки не знає , де взяти 4 тисячі доларів на зарплату вчителям.

«Стільки років грабували всю країну, зараз нічого немає. А ще й року не минуло, як Вова у влади. Він хоче. Та йому це президентство до одного місця, щоб ви знали. Він просто горить всередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас немає! Він сказав! А де взяти ці 4 тисячі доларів?!», - каже він.

Відповідаючи на питання журналіста, навіщо було обіцяти на всю країну, Зеленський-старший відповів:

«Так не думав він... Він хотів. У нього є бажання, але не завжди виходить. Ще час не пройшло. Він хотів ще, щоб війни не було, та підняти економіку. А чому він їздив по країнах? Щоб інвестиції були. Щоб людям було краще. Як йому взяти ці гроші, з чого? Він сказав: так, нехай він навіть не прав, але він хотів. Він, може, висловив своє бажання. Він у будь-який момент кине цю фігню (президентство)».

Олександр Зеленський зазначив, що його син дуже забезпечена людина і запросто міг виїхати в будь-яку іншу країн, але він залишився, щоб не красти, щоб зробити нашу Україну кращою.

«Запитайте у студентів: я брав коли-небудь хабарі? Я дітям допомагаю! І Вова такого ж характеру. Інакше тато з могили встане і дасть йому чортів! Тому перестаньте це - він обіцяв… Як діти», - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що батьків президента України Володимира Зеленського переслідує «чорна смуга».

Згідно з інформацією ЗМІ, як мінімум три рази багатоквартирний будинок, в якому проживають батьки Володимира Зеленського, міг злетіти на повітря через закладеного вибухового пристрою.

Варто відзначити, що кожні ПП мали великий резонанс в медіа, а на місце події, які озвучували зловмисники, з'їжджалися швидкі і рятувальники.

Нагадаємо, стало відомо ім'я таємного спонсора Зеленського: і це не Коломойський.

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