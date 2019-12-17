Батько президента України Олександр Зеленський вирішив розповісти про погрози

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Страна".

Олександр Зеленський підкреслив, що не задоволений тим, що син-президент приставив до нього охорону, проте так належить.

«Кому ми, старики, потрібні. Стрельнуть нас. Вова засмутиться. Це теж буде провокація», - каже батько гаранта.

Батько Зеленського розповів про один випадок, коли до них у квартиру почали дзвонити, а потім ломиться якісь люди, представившись родичами.

«Прийшли люди якісь, кажуть, вони наші родичі, а ми їх не знаємо. Дзвонили в двері, вимагали пустити в квартиру. Хлопці контролювали цю ситуацію», - розповів Олександр Зеленський.

Раніше ми писали, батько Володимира Зеленського розповів, коли президент почне виконувати свої передвиборчі обіцянки

За його словами, Україну довгі роки грабували і президент Зеленський поки не знає , де взяти 4 тисячі доларів на зарплату вчителям.

«Стільки років грабували всю країну, зараз нічого немає. А ще й року не минуло, як Вова у влади. Він хоче. Та йому це президентство до одного місця, щоб ви знали. Він просто горить всередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас немає! Він сказав! А де взяти ці 4 тисячі доларів?!», - каже він.

Відповідаючи на питання журналіста, навіщо було обіцяти на всю країну, Зеленський-старший відповів:

«Так не думав він... Він хотів. У нього є бажання, але не завжди виходить. Ще час не пройшло. Він хотів ще, щоб війни не було, та підняти економіку. А чому він їздив по країнах? Щоб інвестиції були. Щоб людям було краще. Як йому взяти ці гроші, з чого? Він сказав: так, нехай він навіть не прав, але він хотів. Він, може, висловив своє бажання. Він у будь-який момент кине цю фігню (президентство)».

Олександр Зеленський зазначив, що його син дуже забезпечена людина і запросто міг виїхати в будь-яку іншу країн, але він залишився, щоб не красти, щоб зробити нашу Україну кращою.

«Запитайте у студентів: я брав коли-небудь хабарі? Я дітям допомагаю! І Вова такого ж характеру. Інакше тато з могили встане і дасть йому чортів! Тому перестаньте це - він обіцяв… Як діти», - сказав він.

Нагадаємо, стало відомо ім'я таємного спонсора Зеленського: і це не Коломойський.

Як повідомляла Politeka, Зеленського «в народ» не пустять: розкрито стратегія шоумена на виборах президента.

Також Politeka писала, що рейтинг партії «Слуга народу» Зеленського зростає.