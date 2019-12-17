Отец президента Украины Александр Зеленский решил рассказать об угрозах
Об этом он рассказал в интервью изданию "Страна".
Александр Зеленский подчеркнул, что не доволен тем, что сын-президент приставил к нему охрану, однако так положено.
«Кому мы, старики, нужны. Стрельнут нас. Вова расстроится. Это тоже будет провокация», - говорит отец гаранта.
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Отец Зеленского рассказал об одном случае, когда к ним в квартиру начали звонить, а затем ломится какие-то люди, представившись родственниками.
«Пришли люди какие-то, говорят, они наши родственники, а мы их не знаем. Звонили в дверь, требовали в квартиру пустить. Ребята контролировали эту ситуацию», - поведал Александр Зеленский.
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По его словам, Украину долгие годы грабили и президент Зеленский пока не знает , где взять 4 тысячи долларов на зарплату учителям.
«Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет! Он сказал! А где взять эти 4 тысячи долларов?!», - говорит он.
Отвечая на вопрос журналиста, зачем было обещать на всю страну, Зеленский-старший ответил:
«Да не думал он... Он хотел. У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню (президентство)».
Александр Зеленский отметил, что его сын очень обеспеченный человек и запросто мог уехать в любую другую стран, но он остался, чтоб не воровать, чтоб сделать нашу Украину лучше.
«Спросите у студентов: я брал когда-нибудь взятки? Я детям помогаю! И Вова такого же характера. Иначе папа с могилы встанет и даст ему чертей! Поэтому перестаньте это - он обещал… Как дети», - сказал он.
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