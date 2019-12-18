Дитячий хірург і волонтер Юлія Кузьменко, яку звинувачують у вбивстві Павла Шеремета, написала лист матері журналіста

Фотокопію звернення у своєму Facebook опублікував захисник волонтера Владислав Добош, передає Politeka.net.

Так, Юлія Кузьменко вирішила написати лист матері Павла Шеремета відразу після Андрія Антоненка, який також перебуває під вартою в СІЗО.

У своєму зверненні волонтер вибачилася перед матір'ю загиблого журналіста за те, що їй доводиться дивитися на це "шоу", яке нібито організували силовики.

На початку листа Юлія Кузьменко написала, що не буде переконувати мати Шеремета в тому, що вона не має ніякого відношення до загибелі білоруського журналіста.

"Я хочу, щоб Ви це дізналися з об'єктивних експертиз та доказів, на проведенні яких я наполягаю", – пояснила дитячий хірург, яку звинувачують у гучному злочині.

Юлія Кузьменко також побажала, щоб перед матір'ю загиблого журналіста поставили справжніх вбивць, щоб вона могла подивитися їм в очі.

"Я просто хочу висловити вам своє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати більше всього на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але вам доведеться знову побачити, що смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Вибачте нашу країну за це. Я просто побажаю того, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх вбивць і Ви могли б подивитися їм в очі. Тримайтеся", - резюмувала волонтер у своєму листі, написаному в київському СІЗО.

Раніше ми повідомляли про те, що музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко в СІЗО написав листа матері загиблого журналіста Павла Шеремета.

Боєць ССО, що пройшов війну на Донбасі, у своєму зверненні зазначив, що не причетний до вбивства журналіста Павла Шеремета та передав його матері слова подяки за її позицію.

"Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди "зверху". Це все брехня! Повна. І з першої літери", - написав Антоненко в своєму листі.

"Я дякую мати Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди", - резюмував Антоненко, відомий під псевдо Riffmaster.

Як відомо, Юлію Кузьменко, як і Андрія Антоненка, звинувачують в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. У скандальній справі також проходять військова медсестра Яна Дугарь, ветерани АТО Владислав та Інна Грищенки, а також активіст Майдану Євген Акастелов.

Суд відправив Кузьменко та Антоненка після тривалого засідання під арешт у СІЗО на два місяці.

Через деякий час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у фігурантів гучної справи нібито є "високопоставлений" покровитель.

Міністр також показав фото дівчини, яка, ймовірно, натиснула на кнопку, привівши в дію вибуховий пристрій.

За словами арсена Авакова, вона була в перуці і спеціальних окулярах, а через певний час вона вийшла з іншого місця вже в новому одязі, і саме ця людина натиснула на кнопку пульта з дистанційним управлінням.

Також ми розповідали про те, що на тлі справи Шеремета силовики раптово нагрянули з обшуками до популярного співака Антону Мухарського. Виконавець в соцмережах пожалівся, що до нього в квартиру раптово увірвалися бійці спецназу.

Пізніше в поліції заявили, що обшуки у Мухарського не пов'язані зі справою Шеремета.

Нагадаємо, сутички почалися на місці арешту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта.

Як повідомляла Politeka, у справі про вбивство Шеремета затриманий лідер відомої рок-групи «Riffmaster».

Також Politeka писала, що у справі Шеремета несподіваний поворот, наближається скандал.