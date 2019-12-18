Протести проти відкриття ринку землі– це випуск пари, основні події ще попереду

За його словами, конфлікти Нацкорпуса з поліцією – якась репетиція того, що може відбуватися, якщо в наступну Нормандську зустріч спробують протягнути особливий статус чи щось таке змін у законодавство.

Такий висновок після мітингів під Радою зробив політичний аналітик Олександр Кочетков, передає Главред.

"Праворадикали, які не мають жодного голосу в Раді, перекладають все на протистояння, і Зеленський про це знав. Не випадково всі так співпало – його від'їзд і сутички під Верховною Радою. В українських президентів так часто відбувається, що вони в поїздці, а тут, у Києві, все починається", - нагадує експерт.



Крім того, він допустив, що подальшими причинами для нових сутичок може стати "мовний закон"

"Проти цього можуть знову можуть вийти на вулиці, щоб цього не допустити. Так як закон був прийнятий у часи Порошенко і там очевидно видна його політична доцільність", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що власники авто на єврономерах влаштували пікет під Офісом президента України в середу, 18 грудня.

Активісти пояснили, що зібралися саме під ОП, оскільки днем раніше, 17 грудня, вони не отримали жодної відповіді від уряду, Верховної Ради та профільного комітету. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

"Евробляхеры" збиралися з двох сторін вулиці Банковій з боку Інститутської та Лютеранської.

Мітингувальники очікували, що 18 грудня Кабмін під час засідання розгляне законопроект 2342 щодо бюджетної розмитнення автомобілів.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «евроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

Як повідомляла Politeka, власникам «евроблях» загрожують стотисячні штрафи: за що доведеться заплатити.

Також Politeka писала про те, що розмитнення евроблях: як працює кредит і чи варто його брати.