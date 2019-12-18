Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства відомому російському телеведучому

Як повідомляє Politeka, про це повідомив сам чоловік у себе в Facebook.

«День мого щастя… Дякую, пане президент, за ваше рішення», - зазначив він.

Звернемо увагу, що ведучий переїхав в Україну в 2012 і став обличчям одного з телеканалів. Пізніше Олексій Суханов зізнався, що не нудьгує по Росії, і їхати назад не збирається.

«Там набагато приємніше залазити до чужої хати, ніж приводити в порядок свій. Я цієї філософії не поділяю, мене зараз вже ніщо не пов'язує з Росією. Та й не хочу служити цій державі. Я щасливий, що зараз тут, в Україні і з Україною», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський пропонує спростити отримання громадянства тим, хто тим, хто проходив військову контрактну службу в ЗСУ або втік з РФ

Як повідомляє пресслужба президента, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства вже поданий на розгляд парламенту.

Документ передбачає звільнення певних категорій осіб від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України за умови складання ними присяги громадянина України.

Документ пропонує звільняти від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України людей, які проходять (проходили) військову службу за контрактом у ЗСУ, допомагали у забезпеченні національної безпеки та оборони, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

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