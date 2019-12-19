Військова допомога зросла і це ще не все

Палата представників Конгресу США схвалила виділення $ 698 мільйонів допомоги для України на 2020 рік

Про це повідомила конгресвумен-демократка Марсі Каптур, передає "Голос Америки".

Сума допомоги на 2,3 мільйона більше, ніж у минулому році.

Голосування проходить у рамках розгляду законопроектів щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік.

За словами Каптур, таке рішення означає потужну двопартійну підтримку України.

Крім цього, комітет у закордонних справах Сенату 18 грудня підтримав проект жорстких санкцій щодо Росії.

В подальшому розглянути питання надання коштів повинен Сенат Конгресу.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в 2020 році офіційний Київ чекає допомоги США.

Він роз'яснив, в якому зброю від західних країн потребує наша країна для того, щоб посилити свій потенціал.

«Нам необхідні додаткові кораблі, і над цим ми також проводимо роботу. Ми потребуємо радари, які дадуть нам можливість контролювати поверхню і за горизонт.Ще нам потрібні ракетні системи для посилення ракетного щита, поки ми будуємо свій", - зазначив дипломат.

Також, за словами глави Мзс, Україні потрібні тренування і закрита зв'язок.

Раніше ми писали, в США завершили необхідні процедури для продажу Україні нової партії протитанкових систем Javelin.

«Державний департамент схвалив, а Конгрес затвердив додаткові постачання протитанкових систем Javelin на продаж в Україну на загальну суму $39 млн», — йдеться в матеріалі.

Як уточнив один з чиновників, мова йде про постачання в Україну 150 протитанкових ракет і двох додаткових ракетних установок. Він додав, що офіційно про це буде оголошено пізніше.

Javelin — головне протитанкову зброю армії і морської піхоти США, яке дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і рухатися швидко, тому що ракета прямує до мети.

Наголошується, що цей продаж відокремлена від дозволеної Конгресом військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів.

Також уточнюється, що Україна ще влітку 2019 року подала запит на закупку цих бойових систем.

Нагадаємо, Тізенгаузен розповів про американську пастці для Зеленського.

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