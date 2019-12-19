Украину в 2020 році чекає низка важливих подій, і вони вже починають вступати в силу

Про це йдеться в прогнозі астролога Людмили Халанской, передає «Оглядач».

Зазначається, що до початку 2021года в нашій країні буде сприятливий період для рішучих дій.

Астролог попередила, що потім ситуація зміниться, і в 2022 році можливо нове протистояння народу і влади, проте кривавих подій не буде.

"…боятися нам не потрібно боятися треба тим, хто не хоче змінюватися, хто усіма силами тримаються за стару систему - саме проти них і буде спрямований народний гнів. Але це буде потім", - додала Халанський.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс заявив, що в найближчі роки в країні все буде більш-менш спокійно.

"Після зустрічі в нормандському форматі ніяких протестів і заворушень в Україні не буде. В принципі, майданів у нас не повинно бути до 2022 року. А ось у 2022 році з'явиться можливість обурень і протестів. Це пов'язано з тим, що в будинку влади України перебуватиме Уран, який часто обіцяє зміну влади, перевороти, несподівані ситуації", – наголосив Влад Росс.

Астролог переконаний, що до 2022 року Володимиру Зеленському не загрожує ні імпічмент, ні переворот, здатний привести до зміни влади в державі.

"Якщо майдан при правлінні Зеленського і станеться, то не раніше 2022 року", – додав Росс.

Нагадаємо також, пророцтво на 2020 рік ясновидиці Ванги, яка померла 23 роки тому, з'явилося в мережі.

Виявилося, що вже в перші місяці наступного року у світі настане глобальна економічна криза, з якої не всім вдасться вийти гідно.

Ванга передбачила,що Земля зіткнеться з катаклізмами. Очікується, що 2020 рік буде непростим, але дивним. Однак, враховуючи особливості періоду, коли ясновидиця жила і пророкувала, її пророцтва слід пропускати через призму сьогодення.

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