Рейтинг президента Володимира Зеленського знову пішов вгору

Про це йдеться в результатах соцопитування, яке було проведене групою Рейтинг.

Соціологи повідомляють, що за останні два тижні рівень задоволеності роботою глави держави Володимира Зеленського серед українців зріс з 53 до 62%, а невдоволення зменшилося з 33 до 25%.

40% опитаних респондентів відзначили, що Україна рухається в правильному напрямку, 38% - у неправильному. Ще 22% українців не змогли відповісти.

Лідером електоральних симпатій серед українців продовжує залишатися партія "Слуга народу". Її підтримують 48% тих опитаних респондентів, які визначилися і готові взяти участь в парламентських виборах.

На другому місці серед симпатій - ОПЗЖ, яку підтримують 11% респондентів; на третьому - ЄС з 9% підтримки.

Соціологи також підкреслили, що глава держави Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри українців (67% - позитивно, 25% - не довіряють). Наступним у рейтингу виявився спікер Парламенту Дмитро Разумков (28% і 44% відповідно), трійку замкнув нардеп Святослав Вакарчук (28% і 59%).

Раніше ми повідомляли про те, що рейтинг президента Володимира Зеленського вперше захитався після президентських виборів.

Як заявив соціолог Володимир Паніотто, це пов'язано з підписанням так званої «формули Штайнмайера», на яку суспільство відреагувало масовими протестами.

Паніотто зазначив, що підтримка Володимира Зеленського серед населення впала відразу на 7%. Він стверджує, що цей випадок — безпрецедентний, тому що результат на виборах у Володимира Зеленського був такий, якого в Україні ще не було.

Проте, як стверджує соціолог, ситуація на тлі падіння рейтингу президента позитивна, оскільки попередники з іншими експертами прогнозували іншу ситуацію.

Нагадаємо, стало відомо ім'я таємного спонсора Зеленського: і це не Коломойський.

Як повідомляла Politeka, Зеленського «в народ» не пустять: розкрито стратегія шоумена на виборах президента.

Також Politeka писала, що рейтинг партії «Слуга народу» Зеленського зростає.