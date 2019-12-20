Слуги народу вирішили скасувати скандальний заборону, що діє у Верховній Раді

Як передає Politeka.net, про це у своєму Telegram розповів нардеп від президентської фракції Олександр Качура.

За його словами, "Слуга народу" планує ініціювати у Верховній Раді голосування за скасування заборони продажу алкогольних напоїв у парламентському буфеті.

Нардеп також опублікував скріншот повідомлення від голови фракції Давіда Арахамії, який закликав 20 грудня проголосувати за відповідне рішення.

"Колеги, завтра потрібні голоси. Будемо голосувати за скасування постанови ВРУ про заборону торгівлі спиртними напоями у буфеті", – йдеться у повідомленні.

Олександр Качура з сарказмом додав, що перед Новим роком слуги народу, мабуть, вирішили вирішити життєво важливе для України питання.

Раніше ми повідомляли про те, що в Раді заговорили про дострокове припинення повноважень нардепів. Як заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, слуги народу можуть працювати менше визначеного строку в п'ять років.

"це Буде п'ять років? Добре. Буде це менше? Теоретично можливо. Тільки треба розуміти, на підставі чого буде закінчена каденція цієї Ради. Станом на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень дев'ятого скликання я не бачу. Верховна рада працює ефективно, уряд є, все є", - підкреслив Разумков.

Він також закликав колег по Парламенту не думати про можливий розпуск і продовжувати працювати.

"Не треба вірити або не вірити. Потрібно працювати так, як ніби - у хорошому сенсі - це останній день твоєї роботи", - додав Дмитро Разумков.

Спікер Парламенту вирішив також прокоментувати слова президента Зеленського про те, що "і цих депутатів вже пора міняти".

"Вам краще про це все‑таки запитати у Володимира Олександровича. Він зможе відповісти, що він мав на увазі. Знаючи його гарне почуття гумору, думаю, він міг просто пожартувати", - підсумував голова Ради.

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