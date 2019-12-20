Володимир Зеленський різко відреагував на провал закону про легалізацію грального бізнесу в Україні

У четвер, 19 грудня, Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект, який повинен був легалізувати гральний бізнес в Україні. У першому читанні його прийняття підтримали лише 213 депутатів замість необхідних 226.

Президент України висловив своє невдоволення провалом голосування і оголосив про термінове закриття всіх гральних залів.

«Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть.

Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет?

Що ж, давайте по-іншому. З сьогоднішнього дня негайно закриваємо всі ігрові зали.

Думай ... те», - написав Зеленський на своїй сторінці в Фейсбук.

Варто відзначити, що слова президента не були порожньою загрозою. Так, за ніч були закриті 152 пункти грального бізнесу та вилучено відповідне обладнання на загальну суму 46 мільйонів гривень. Крім того, Кабмін заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Відзначимо, що раніше уряд просив Раду прискорити розгляд законопроекту про гральний бізнес. У Кабміні підкреслювали, що в бюджеті на 2020 рік вже передбачено надходження коштів від цієї сфери бізнесу.

Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський доручив уряду і парламентської більшості у рамках детінізації економіки розробити і до 1 грудня 2019 року прийняти закони про легалізацію в країні грального бізнесу та видобутку бурштину.

Цю новину активно обговорюють в мережі, не став її ігнорувати і депутат восьмого скликання Верховної Ради Семен Семенченко, який прокоментував подію на своїй особистій сторінці в Facebook.

За його словами, він протягом п'яти років ставив питання керівництву СБУ і МВС — чому вони кришують нелегальний видобуток бурштину, але вони відповідали по-різному.

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