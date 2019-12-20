Прем'єр-міністр Олексій Гончарук став однією з причин втрати України моно-більшістю
Таку думку висловив письменник Ігор Лесев на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.
За його слова, Гончарук самий тупий прем'єр в історії України.
"Самий-самий. Безальтернативно. Беззастережно. Навіть Яценюк поруч не валявся. А Гройсман і зовсім брилою виглядає. Це всього кілька місяців тому, коли ще одна тільки його фізіономія на екрані мотивувала йти неодмінно на вибори і голосувати за кого завгодно іншого", - пише він.
Також письменник зазначив, що недоречні призначення прем'єра.
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"Хай він візьме до себе в кабінет всіх порохоботов. Навіть в радники візьме дівчину, яка йшла в списку Порошенко, тільки для того, щоб протягнути ще більш одіозну фізіономію в Раду", - зазначив він.
Раніше в мережі з'явилося фото протокольного доручення за підсумками наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука, зміст якого, м'яко кажучи, не радує.
У ньому йдеться про припинення реєстрації Державною казначейською службою України юридичних і фінансових зобов'язань. Причина – дефіцит бюджету.
Раніше політолог Юрій Романенко повідомив про те, що серед політичної еліти головна тема розмов – хто стане новим прем'єр-міністром замість Гончарука, який з тріском провалив роботу. Поки що на слуху два прізвища – міністра МВС Арсенія Авакова і колишнього глави СБУ часів Януковича Валерія Хорошковського.
Нагадаємо, політолог розкритикував уряд Зеленського.
Як повідомляла Politeka, протеже майбутнього прем'єра «засвітився» у міжнародному розслідуванні.
Також Politeka писала, що «богатые» українці спустили на землю Гончарука після скандальної заяви.