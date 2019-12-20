В інтернет-мережі з'явилося відео, як готували приміщення до корпоративу «слуг народу»

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в Telegram-канал PavlovskyNews.

«Відео ранкової підготовки залу для корпоративу партії Слуга Народу. Потім там вимкнули інтернет і включили глушилки зв'язку, нових відео більше не з'явилося», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у всіх учасників відібрали мобільні телефони. При цьому за тим, щоб не сталося витоку, дуже ретельно стежать.

Пізніше в мережі показали, як на захід прийшов і сам Зеленський.

Як повідомлялося раніше, в Києві почався переполох через новорічний корпоратив партії «Слуга народу». Нардепи планують відсвяткувати вихід на зимові канікули, а заодно і майбутні свята, на корпоративі в одному з найдорожчих ресторанів Києва – CHI – 20 грудня.

«Кажуть, охорона буде не допускати на захід навіть з телефонами…А поки є час вивчити меню, за яким будуть замовляти Слуги Народу.

Втім, напередодні свята ситуація поруч з рестораном загострилася. Так, соратник експрезидента Порошенка і колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука закликав українців пікетувати корпоратив.

Можливо, саме в зв'язку з цим в ресторані вирішили посилити охорону: його обнесли огорожею, а біля будівлі чергують поліцейські машини. Гостям забезпечать посилену охорону по периметру. Депутатам також порадили не публікувати фото і відео з корпоративу в соцмережах.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

Як повідомляла Politeka, стали відомі розцінки "Кварталу 95", Зеленський здивував.

Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.