В інтернет-мережі з'явилося відео, як готували приміщення до корпоративу «слуг народу»
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в Telegram-канал PavlovskyNews.
«Відео ранкової підготовки залу для корпоративу партії Слуга Народу. Потім там вимкнули інтернет і включили глушилки зв'язку, нових відео більше не з'явилося», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у всіх учасників відібрали мобільні телефони. При цьому за тим, щоб не сталося витоку, дуже ретельно стежать.
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Пізніше в мережі показали, як на захід прийшов і сам Зеленський.
Як повідомлялося раніше, в Києві почався переполох через новорічний корпоратив партії «Слуга народу». Нардепи планують відсвяткувати вихід на зимові канікули, а заодно і майбутні свята, на корпоративі в одному з найдорожчих ресторанів Києва – CHI – 20 грудня.
«Кажуть, охорона буде не допускати на захід навіть з телефонами…А поки є час вивчити меню, за яким будуть замовляти Слуги Народу.
Втім, напередодні свята ситуація поруч з рестораном загострилася. Так, соратник експрезидента Порошенка і колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука закликав українців пікетувати корпоратив.
Можливо, саме в зв'язку з цим в ресторані вирішили посилити охорону: його обнесли огорожею, а біля будівлі чергують поліцейські машини. Гостям забезпечать посилену охорону по периметру. Депутатам також порадили не публікувати фото і відео з корпоративу в соцмережах.
Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.
Як повідомляла Politeka, стали відомі розцінки "Кварталу 95", Зеленський здивував.
Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.