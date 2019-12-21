В той час, як президенти Олександр Лукашенко і Володимир Путін вирішують долю двох країн, 20 грудня натовпи білорусів вийшли в центр Мінська, щоб зупинити інтеграцію з Росією

Як передає Politeka.net, вражаючі кадри масштабних протестів з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Зокрема, результатами вчорашнього пікету та планами на майбутнє поділився організатор акції, член оргкомітету незареєстрованої партії "Білоруська християнська демократія" Павло Северинець. У себе на сторінці в соцмережі Фейсбук активіст подякував всім мітингувальникам і зазначив, що "їх вже тисячі".

"Спасибі всім, хто прийшов на вчорашній марш і мітинг за незалежність, друзі! Нас стає більше, нас вже тисячі - і це надихає. Біло-червоно-білі прапори та герби міст, гучна луна по-білоруськи і вільний дух на вулицях Мінська просто дають по-іншому дихати. Гасло, яке вчора звучало найчастіше - "Не бійтеся!" Мінськ, ви чудові!", - написав Северинець.

Також за його інформацією, незважаючи на серйозні протести проти "поглибленої інтеграції двох країн", Путін і Лукашенко продовжують вести переговори, "погоджуючи свої шахрайські незаконні "дорожні карти".

Северинець додав, що акція триватиме і сьогодні, 21 грудня: "В 14.00 мітинг за незалежність на Площі Калинівського проводять депутати незалежності. ПРИЄДНУЙСЯ!"

Додамо, вчора протестувальники скандували "ганьба" біля будинку уряду. Мітингувальники вимагають, щоб влада рахувалася з їхньою думкою і прислухалася до народу.

Так як акція була несанкціонована, втрутилася міліція. Правоохоронці просили розійтися учасників мітингу. За попередньою інформацією, затримань в результаті акції не було.

Раніше ми повідомляли, перша хвиля протестів почалася 7 грудня. Поки Лукашенко і Путін обговорювали інтеграцію та створення Союзної держави на зустрічі в Сочі, в Мінську тисячі людей вийшли на протест. Білоруси з прапорами вишикувалися в «Живий ланцюг» вздовж проспекту Незалежності від Головпоштамту до Белдержцирку. Серед учасників були жителі Гомеля, Вітебська, Могильова, Бреста, Гродно та Мінська.

Нагадаємо, білоруський майдан розгорівся з новою силою через змову з Путіним, людей не зупинити: кадри повстання

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