Міністр енергетики України Олексій Оржель прокоментував підписання контракту з Росією з приводу постачання та транзиту газу

Про нюанси угоди Оржель розповів 21 грудня в ході брифінгу, передає Politeka.net з посиланням на популярний телеграм-канал Klymenko Time.

"Це буде контракт транзиту на 5 років з можливістю пролонгації до 10 років на таких же умовах. Мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів в перший рік і 40 млрд кубометрів на кожний наступний рік контракту", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

За словами міністра енергетики, згідно з цією угодою, Україна відмовиться від нових позовів проти "Газпрому", а Росія, за рішенням Стокгольмського арбітражу, заплатить Україні 2,9 млрд. доларів.

Також зазначається, тариф на транспортування газу для Росії буде рости.

Раніше Оржель писав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук:

"Після непростого дня переговорів ми досягли принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу... Ми дотримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україні і забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування буде сприяти стабільності на ринку, а відповідно - зменшенню ціни на газ".

До цього ми повідомляли, ціна на газ для українців в січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року буде нижче на 12 – 13%. Про це заявив заступник голови НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко. При цьому, якщо порівнювати ціну січня 2020 року з груднем 2019 року, то ціна зросла. Але якщо порівнювати з ціною січня 2019 року, то вона стала менше, тому що оптова ринкова європейська ціна значно знизилася.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

Як повідомляла Politeka, Путін здався в переговорах з Україною, Росія пішла на поступки: озвучено фатальне пропозиція