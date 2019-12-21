Министр энергетики Украины Алексей Оржель прокомментировал подписание контракта с Россией по поводу поставки и транзита газа

О нюансах соглашения Оржель рассказал 21 декабря в ходе брифинга, передает Politeka.net со ссылкой на популярный телеграм-канал Klymenko Time.

"Это будет контракт транзита на 5 лет с возможностью пролонгации до 10 лет на таких же условиях. Минимальный транзит – 65 млрд кубометров в первый год и 40 млрд кубометров в каждый последующий год контракта", - говорится в сообщении телеграм-канала.

По словам министра энергетики, согласно этому соглашению, Украина откажется от новых исков против "Газпрома", а Россия, по решению Стокгольмского арбитража, заплатит Украине 2,9 млрд. долларов.

Также отмечается, тариф на транспортировку газа для России будет расти.

Ранее Оржель писал на своей странице в соцсети Фейсбук:

"После непростого дня переговоров мы достигли принципиальных договоренностей относительно деталей нового договора на транспортировку газа... Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ".

До этого мы сообщали, цена на газ для украинцев в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года будет ниже на 12 – 13%. Об этом заявил заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. При этом, если сравнивать цену января 2020 года с декабрем 2019 года, то цена выросла. Но если сравнивать с ценой января 2019 года, то она стала меньше, потому что оптовая рыночная европейская цена значительно снизилась.

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

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