Стеження за відвідувачами спортклубу Петра Порошенка велося вже кілька років

За підсумками обшуків у спортклубі «5 Елемент», який належить колишньому президенту України, в роздягальнях були виявлені камери відеоспостереження. «Страна» з посиланням на співробітника безпеки однієї з великих бізнес-структур розповіла про те, що ці камери стежили за віп-клієнтами клубу вже кілька років.

«Я зняв їх у вентиляції, яка знаходилася в роздягальні, і звернувся до охорони "5 елементу" і викотив їм "пред'яву", мовляв, навіщо таке робити. Ті тільки знизали плечима і сказали - такий наказ начальства», розповів співробітник.

Він додав, що в клубі є спеціальна кімната, де працівники клубу можуть стежити за всіма записами.

«Більше того, такі пристрої були виявлені навіть у віп-кімнатах, де любили усамітнюватися для розмов бізнесмени. Я тоді попередив охорону, що це кримінальна відповідальність за статтею 359 КК. Вони обіцяли подумати над цим. Але, як бачимо, так і не подумали», - додало джерело.

Він також поділився фотографіями прослушки у вентиляції, які він зробив в роздягальнях.

Раніше в спортклубі колишнього президента Петра Порошенка «5 Елемент» провели обшуки. Як повідомили в ГБР, у вентиляційній системі і у всіх кутах жіночої та чоловічої роздягалень слідчі вилучили камери відеоспостереження. Вони знімали відвідувачів клубу прямо в роздягальнях.

Відомо, що обшуки проводилися в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень. Також співробітники СБУ обшукали штаб Порошенка і виявили передбачувані телевізори, які зникли з ситуаційної кімнати Адміністрації президента.

Ми також повідомляли, що в мережі показали, як у штабі екс-президента Петра Порошенка виявили передбачувані телевізори, які зникли з ситуаційної кімнати Адміністрації президента.

«Ми припускаємо, що це телевізори з ситуаційної кімнати Адміністрації президента. Але так це чи ні, скажемо пізніше - після того, як буде проведена експертиза», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, штурм клубу Порошенка: екс-президент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

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