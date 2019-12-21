Слежка за посетителями спортклуба Петра Порошенко велась уже несколько лет

По итогам обысков в спортклубе «5 Элемент», который принадлежит бывшему президенту Украины, в раздевалках были обнаружены камеры видеонаблюдения. «Страна» со ссылкой на сотрудника безопасности одной из крупных бизнес-структур рассказала о том, что эти камеры следили за вип-клиентами клуба уже несколько лет.

«Я заснял их в вентиляции, которая находилась в раздевалке, и обратился к охране "5 элемента" и выкатил им "предъяву", мол, зачем такое делать. Те только пожали плечами и сказали - такой приказ начальства», рассказал сотрудник.

Он добавил, что в клубе есть специальная комната, где работники клуба могут следить за всеми записями.

«Более того, такие устройства были обнаружены даже в вип-комнатах, где любили уединяться для разговоров бизнесмены. Я тогда предупредил охрану, что это уголовная ответственность по статье 359 УК. Они обещали подумать над этим. Но, как видим, так и не подумали», - добавил источник.

Он также поделился фотографиями прослушки в вентиляции, которые он сделал в раздевалках.

Ранее в спортклубе бывшего президента Петра Порошенко «5 Элемент» провели обыски. Как сообщили в ГБР, в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли камеры видеонаблюдения. Они снимали посетителей клуба прямо в раздевалках.

Известно, что обыски проводились в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Также сотрудники СБУ обыскали штаб Порошенко и обнаружили предполагаемые телевизоры, которые пропали из ситуационной комнаты в Администрации президента.

Мы также сообщали, что в сети показали, как в штабе экс-президента Петра Порошенко обнаружили предполагаемые телевизоры, которые пропали из ситуационной комнаты в Администрации президента.

«Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза», - говорится в сообщении.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

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