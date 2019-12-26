В законі є скандальні нюанси

Глава держави Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом, який передбачає внесення змін в документ "Про ринок електричної енергії" № 330

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Офісу президента.

Згідно з підписаним законом, НКРЄКП в разі значного коливання цін на ринку електроенергії може встановити граничні ціни на цьому ринку "на добу вперед" з відповідним обґрунтуванням.

Однак, спершу необхідно обговорити ці ціни з керівництвом Антимонопольного комітету.

В документі сказано, що Нацкомісія отримує право до 1 квітня 2020 року встановлювати виробникам, які здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електричної енергії (у випадках, передбачених рішенням Кабміну про покладення спеціальних обов'язків).

Більш того, новий закон встановлює мораторій на продаж та/або постачання електроенергії, яка імпортується з РФ (за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку).

У той же час, уряд може скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України. З цього виходить, що Володимир Зеленський, підписавши документ, дозволив імпорт е/е з РФ за певним рішенням Кабінету міністрів.

Також у законі прописано, що гарантований покупець направляє різницю між доходами і витратами, яка з'явилася під час виконання ним спеціальних обов'язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спецобязательств купувати електроенергію за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський підписав закон, який стосується оцінки об'єктів нерухомості.

Цей документ передбачає ліквідацію корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості.

Новим законом влада намагається позбутися від так званих "майданчиків Яценко", які заробляли на посередництві між оцінювачем майна і електронною базою Фонду держмайна.

Таким чином, після підписання документа Зеленським, з 1 січня 2020 року в Україні запрацює нова модель оцінки нерухомості.

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