Президент США Дональд Трамп заявив, що його розмова з президентом України Володимиром Зеленським "був ідеальним і без тиску"

Про це він написав в Twitter.

Лідер США висловив обурення тим, що Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу, почала процедуру імпічменту, має право оголошувати імпічмент президенту США, хоча у неї немає великого більшість у Палаті представників.

"Вона (Пелосі, - ред.) отримала нуль голосів республіканців, що злочину не було, дзвінок з Україною був ідеальним, без тиску, - додав Трамп.

Нагадаємо, раніше палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту

За першу статтю - зловживання владою - проголосували 230 конгресменів з необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

Друга стаття - перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент - набрала 229 голосів при необхідних 216. Проти висловилися 198 конгресменів, один утримався.

Тепер пакет документів направлять до верхньої палати американського парламенту - Сенат. Для того щоб відправити Трампа у відставку, буде потрібно дві третини голосів сенаторів. Варто відзначити, що більшість у Сенаті республіканці мають.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури Дональда Трампа оголосили в Конгресі США.

"Ніхто не може бути вище закону", - зазначила Пелосі.

Новину про підтримку звинувачень застала Трампа під час виступу перед прихильниками в Мічигані. Глава Білого дому заявив, що "за" не голосував жоден республіканець. За його словами, Республіканська партія ніколи не була так єдина, як зараз. Розлючений Трамп дорікнув демократів, що троє з них не підтримали звинувачення.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

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