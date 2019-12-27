Росіяни вже не так цікавляться темою України, проте їх інтерес міг би повернути напад з боку Києва

Несподіваним спостереженням про настрої в російському суспільстві поділився в інтерв'ю OBOZREVATEL російський опозиційний політик Леонід Гозман. Він зазначив, що росіяни вже «втомилися від проблеми України» через її постійне нав'язування по телевізору.

«Нашим громадянам набридло слухати по телевізору щодня слово "Україна". У них своїх проблем вистачає. Такого ентузіазму – "зараз ми з'єднаємося з братами, всіх цих б*ндерівців виженемо" і так далі – вже немає. Це все кудись пішло», - поділився політик.

У той же час він зазначив, що по-справжньому згуртувати російське суспільство зараз міг би хіба що повномасштабний напад з боку України.

«От якби ви на нас напали, якщо б військові частини Збройних Сил України вторглися в Ростовську область або анексували Кубань – це була б мрія! Тоді б всі як один піднялися на захист батьківщини», - заявив Гозман.

У той же час він визнав, що не сподівається на те, що президент Володимир Зеленський дійсно піде на такий крок.

«Я боюся, що такої послуги президент Зеленський нам не надасть», - пожартував російський опозиціонер.

Раніше ми писали про те, що Володимир Путін планує включити Україну в Союзну державу Росії і Білорусі. Про плани президента РФ на своїй сторінці в Фейсбук розповів журналіст Сергій Пархоменко. Він підкреслив, що нинішня мета Путіна – не просто продовжити своє правління після 2024 року, а створити справжню імперію з розгалуженою мережею сателітів на континенті.

Журналіст упевнений, що мова йде не просто про «Союзній державі» Росії і Білорусі, як заявляється офіційно.

«Все більше піддаючись своїм маніакальним шизофренічним мріям, Путін буде готовий прискорити хід історії. Його мета, насправді, наступна: Спільне державу з Білоруссю, Україною (саме так, а не тільки з Кримом і ДНР-ЛНР), Абхазією, Осетією, можливо, навіть північним Казахстаном, а також наявність відданих союзників на Близькому Сході і в Європі», - підкреслив Пархоменко.

Нагадаємо, у Зеленського жорстко поставили Путіна на місце: «Споконвічно російська частина України».

Як повідомляла Politeka, Путін розкрив Зеленському свої наміри по Донбасу: "Україна повинна...".

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