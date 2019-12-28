Передача Росії «беркутівців», які брали участь у розстрілі людей у Києві символізує остаточне припинення справи Майдану

Про це на своїй сторінці у Facebook пише блогер Сергій Марченко, передає Politeka. Він розповів про те, що в суді прокурори відверто підіграють «беркутівцям», яких повинні передати Росії в рамках масштабного обміну полоненими в кінці року.

«За одну з найстрашніших трагедій нашої країни, коли в центрі Києва захисники Януковича розстрілювали Майдан бойовими патронами, не сяде ніхто», - обурився блогер.

Він підкреслив, що це рішення влади перекреслює всі її заяви про вшанування пам'яті жертв Майдану.

«Зеленський може скільки завгодно покладати квіти загиблим на Інститутській у білій сорочці і з трагічними щами. Але, схоже, справу Майдану поховано. І це та справа влади, яка перекреслює всі її красиві слова про пам'ять і вшанування жертв режиму Януковича», - заявив Марченко.

Він зазначив, що не впевнений в тому, що було б краще не віддавати Росії беркутівців, коли в тюрмах сидять українські полонені. У той же час, Марченко підкреслив, що ця ситуація дуже вигідна Кремлю.

«Попадися зараз в руки правосуддя Янукович, Путін схопить десь у Криму чи Донецьку ще одного Сенцова, розкрутить через Медузу та Ехо Москви як в'язня сумління, а через півроку поміняє на Януковича. У підсумку, вся сволота, яка призвела до великої крові, спокійно сидить під Ростовом і у вус не дме», - додав блогер.

Раніше політолог Андрій Смолій заявив, що Україна готується віддати Росії відвертих вбивць, які таким чином зможуть уникнути покарання.

Він підкреслив, що йому, як і кожному патріоту своєї країни, хочеться, щоб захоплені Росією українці повернулися додому. У той же час він незадоволений тим, як організований обмін полоненими.

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