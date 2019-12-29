Як раніше тепер не буде

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про недоторканність народних депутатів

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт глави держави, йдеться про Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність з Законом України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» № 388-IX від 18 грудня 2019 року.

Наголошується, що документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

"Закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування відносно народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій", - повідомляє прес-служба президента.

Раніше ми писали, 18 грудня депутати Верховної Ради у другому читанні проголосували за ухвалення закону про скасування недоторканності народних обранців. Висловилися "ЗА" 291 депутат.

Згідно з документом, дані про вчинення нардепом кримінального злочину повинен вносити в ЄРДР генеральний прокурор або той, хто виконує його обов'язки. Крім того, всі слідчі заходи по справі, які будуть здійснювати співробітники НАБУ та ДБР, повинні пройти узгодження генпрокурора.

Крім того, тепер слідчий суддя буде розглядати клопотання, а не Верховна Рада, як це було раніше.

Також ми писали про те, що Зеленський підписав закон про Виборчий кодекс, робота над яким велася чотири роки. Згідно з новими правилами, виборці зможуть голосувати не тільки за політичні партії, але й за конкретних людей у їхніх списках, мажоритарка зникне, а виборці будуть обирати лише партії, які пройдуть у парламент.

У першому читанні закон ухвалили ще при правлінні п'ятого президента Петра Порошенка. У вересні цього року Зеленський ветував закон і разом зі своїми пропозиціями відправив його на доопрацювання у ВР.

Нагадаємо, скасування депутатської недоторканності: розкрита головна загроза для України

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