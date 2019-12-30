Росії похвалилися, що їм вдалося домогтися просування у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Таку інформацію оприлюднила прес-служба Міністерства закордонних справ РФ, пише Рoliteka.net

У теж час в Росії підкреслили, що продовжують видавати свої паспорти жителям окупованих террориторий.

"Вдалося досягти зрушень у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту. Після трирічної перерви проведений саміт в "нормандському форматі" (Париж, грудень). Керуючись міркуваннями гуманності, Росія полегшила режим надання громадянства жителям окремих районів Донецької та Луганської областей", – наголошується в заяві.

Звернемо увагу, що в Росії про українські території кажуть, як про окремих районах Донецької і Луганської областей і не називають їх республіками.

Раніше повідомлялося, що у Володимира Путіна відзначилися жорсткою вимогою щодо окупованого Донбасу. Про це в залі Верховної Ради розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

У рамках чергового засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську Російська Федерація зажадала, щоб Україна надала окупованого Донбасу особливий статус на постійній основі.

Більш того, як розповідає заступник голови МЗС України, у Володимира Путіна хочуть, щоб офіційний Київ відкрив новий КПВВ в прифронтовому Щастя.

За словами Боднара, Російська Федерація вимагає запровадити на постійній основі закон, прийнятий в 2014 році, хоча він передбачає введення особливого статусу на пару років.

Також ми писали, лідер РФ Володимир Путін привітав з новим роком президента України Володимира Зеленського.

зокрема, на сайті Кремля був розміщені привітання з Різдвом та наступаючим Новим роком лідерам 41 країн.

У списку поздравленных осіб виявилися його колеги з Франції і США Еммануель Макрон і Дональд Трамп, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель і венесуельський лідер Ніколас Мадуро.

Проте туди не увійшли президенти України і Грузії Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі, а також президенти Латвії, Литви, Польщі, Естонії.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні