Ми вирішили пригадати, якими були світові лідери 10 років тому

Роки вплинули на зовнішність ключових світових лідерів, хто став ще солідніше, інші ж здали і перетворилися в старезних стариганів

У мережі набирає популярність флешмоб 10 Years Challange, де учасники показують, як змінилися за минулий час. Ініціатива торкнулася і знаменитостей.

Politeka.net вирішила показати, як роки вплинули на ключових світових лідерів.



Дональд Трамп

У 2008 році ніхто не міг і подумати, що епатажний бізнесмен Дональд Трамп вирішить висунути свою кандидатуру на президентських виборах у США, швидше це могло сприйматися як жарт і нічого більше. У 2016 несподівано не тільки для американців, але і для всього світу, він вирішив піти в президенти від Демократів Хілларі Клінтон.

Хоча в 2008 він досить грубо висловлювався про Хілларі Клінтон.

Дивлячись на знімки десятирічної давності, здається, що політик зовсім не змінився.

Володимир Путін

Брежнєв перебував біля керма СРСР менше, ніж зараз править Путін в РФ. Він навіть формально обіймав посаду голови уряду РФ з 2008 по 2012 роки, посадивши на президентське крісло свого соратника Дмитра Медведєва

Постійні військові конфлікти з сусідніми країнами зовсім не омолодили президента РФ, він помітно поплохел. А багато користувачів мережі і зовсім підозрюють президента РФ у використанні уколів краси.

Володимир Зеленський

Вдалі шкільні досліди з гумором і визначили його майбутню професію, незважаючи на те, що в університеті він вчився на юриста. Спочатку - команда КВН «95-й квартал». Потім - однойменна студія. Телепроекти, мюзикли, зйомки в кіно, продюсування фільмів, популярність і на Україні, і в Росії. А потім стався 2019 рік.

Володимир Зеленський - ось головна сенсація і феномен української президентської кампанії 2019. Всі соціологи беззастережно віддавали перемогу в першому турі йому - коміку, який не має ніякого політичного багажу за плечима. Так і в другому його шанси проти чинного глави держави Петра Порошенка були набагато вище.



За 10 років Володимир Зеленський практично не змінився, хіба-що змужнів.

Віктор Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко прийшов до влади на хвилі помаранчевої революції, але в наступні роки розгубив всю народну підтримку.



Барак Обама

44 президент США Барак Обама зайняв овальний кабінет Білого дому на початку 2009 року, і пропрацював два президентських терміни.

Нагадаємо, новий обмін полоненими, у Зеленського розкрили фатальні деталі

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