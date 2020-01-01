Нововведення з'явилося в перший же день 2020 року

З 1 січня 2020 року кожен українець зможе отримати винагороду за те, що викрив коррупционера

Набирає чинності прийнятий Верховною Радою восени 2019 закон про обличителях корупції.

Тепер закон гарантує право викривача корупції на винагороду. Але є кілька умов. Так, розмір неправомірної винагороди, яка взяла інша особа, не повинен перевищувати 5000 неоподатковуваних мінімумів. Це майже 10 мільйонів гривень. Розмір винагороди, яку можна отримати після того, як здав хабарника в правоохоронні органи, визначає суд. Зазвичай, це 10% від хабара. У той же час вона не може перевищувати 15,5 мільйонів гривень, тобто 3000 мінімальних заробітних плат.

Повідомлення про корупцію можна подавати через ЗМІ, громадські об'єднання і професійні спілки.

НАБУ і НАПК зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки тощо), за якими викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.

Анонімні повідомлення про можливі корупційні правопорушення підлягають перевірці у строк не більше 15 днів з дня його отримання. Якщо в зазначений термін перевірити інформацію неможливо, строк розгляду повідомлення продовжать до 30 днів.

Якщо факт хабарництва не підтвердиться, чоловік, який повідомив про нього, звільняється від юридичної відповідальності.

Зазначимо, передбачено, що закон може реально захистити не тільки викривачів та їх близьких, а також надасть право на безкоштовну правову допомогу та конфіденційність.

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