З 1 січня 2020 змінилися країни, які головують у Раді Евросоюза і ОБСЄ

Хорватія розпочала головування в Раді Євросоюзу, а Албанія – в ОБСЄ. Обидві країни вже визначили свою політику щодо України, передає «Європейська правда».

Варто відзначити, що в число офіційних пріоритетів головування Хорватії у керівному органі ЄС Україна не увійшла.

Хорватія згадала Україну тільки у своєму детальному документі на 52 сторінки – і то двічі: в контексті партнерства і важливого для ЄС двостороннього напрямку.

Хорватське головування буде продовжувати працювати над здійсненням цілей політики Східного партнерства і надалі розвивати співпрацю з Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною, підтримуючи процеси реформ, особливо в умовах викликів, з якими вони стикаються… Зусилля по всебічному подолання кризи в Україні та пом'якшення наслідків конфлікту також будуть пріоритетом для головування", – наголошується в документі.

На сайті ж Ради ЄС Україна та Східне партнерство не згадуються зовсім.

Албанія ж, яка головує в ОБСЄ, навпаки зарахувала "криза в Україні і навколо неї" в список своїх основних пріоритетів.

"Зусилля по врегулюванню конфліктів будуть знаходитися в центрі порядку денного албанського головування, оскільки неприпустимо, щоб затяжні конфлікти в нашому регіоні продовжували забирати людські життя", – запевнив прем'єр-міністр і міністр Європи та закордонних справ Еді Рама на церемонії вступу.

При цьому Україна в 2020 році планує відкрити посольство в Албанії.

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