Напередодні була атака на дипустанову США

Глава Державного департаменту США Майк Помпео терміново скасував свій візит у Київ

Про це пише видання Новий час, посилаючись на високопоставлені джерела.

Як відомо, глава Держдепу Майк Помпео повинен був приїхати в Україну завтра, 3 січня.

Але права рука Дональда Трампа раптово скасувала зарубіжний тур, в рамках якого планував візит до Україну, а також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

Точні причини скасування візиту в Київ поки невідомі, але подібне рішення може бути пов'язано з нападом на посольство Сполучених Штатів на території Іраку. Як відомо, сотні протестувальників намагалися взяти штурмом іноземну дипустанову.

Ми раніше розповідали про те, що права рука Дональда Трампа приїде до Володимира Зеленського "на ялинку". У прес-службі Держдепу США підкреслили, що глава відомства Майк Помпео повинен приїхати в Київ 3 січня.

"3 січня держсекретар Помпео відправиться до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайко та міністром оборони Загороднюком, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", – йшлося у повідомленні дипвідомства.

У Держдепі США також заявили, що Майк Помпео повинен був прийняти участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих українських військовослужбовців на Донбасі.

Біля правої руки Дональда Трампа також була запланована зустріч з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл для обговорення питань щодо прав людини, інвестиційного клімату та програми реформ уряду.

Також ми повідомляли, що у Дональда Трампа приголомшили рішенням по Україні. Відомо, що рішення Дональда Трампа блокувати надання військової допомоги Україні зустрілося з потужним протистоянням в США.

Противники блокування, у тому числі з близького оточення президента, вважали, що такий крок зашкодить національним інтересам США.

Міністр оборони Марк Еспер, колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон і державний секретар США Майк Помпео переконували президента не робити цього, але безуспішно.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

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