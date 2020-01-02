Накануне была атака на дипведомство США

Глава Государственного департамента США Майк Помпео срочно отменил свой визит в Киев

Об этом пишет издание Новое время, ссылаясь на высокопоставленные источники.

Как известно, глава Госдепа Майк Помпео должен был приехать в Украину завтра, 3 января.

Но правая рука Дональда Трампа внезапно отменила зарубежный тур, в рамках которого планировал визит в Украину, а также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Точные причины отмены визита в Киев пока неизвестны, но подобное решение может быть связано с нападением на посольство Соединенных Штатов на территории Ирака. Как известно, сотни протестующих пытались взять штурмом иностранное дипведомство.

Мы ранее рассказывали о том, что правая рука Дональда Трампа приедет к Владимиру Зеленскому "на елку". В пресс-службе Госдепа США подчеркнули, что глава ведомства Майк Помпео должен приехать в Киев 3 января.

"3 января госсекретарь Помпео отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорилось в сообщении дипведомства.

В Госдепе США также заявили, что Майк Помпео должен был принять участие в церемонии почтения памяти погибших украинских военнослужащих на Донбассе.

У правой руки Дональда Трампа также была запланирована встреча с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов для обсуждения вопросов относительно прав человека, инвестиционного климат и программы реформ правительства.

Также мы сообщали, что у Дональда Трампа ошарашили решением по Украине. Известно, что решение Дональда Трампа блокировать предоставление военной помощи Украине встретилось с мощным противостоянием в США.

Противники блокировки, в том числе из близкого окружения президента, считали, что такой шаг навредит национальным интересам США.

Министр обороны Марк Эспер, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и государственный секретарь США Майк Помпео убеждали президента не делать этого, но безуспешно.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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