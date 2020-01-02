Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні повторив риторику своїх попередників

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком 13-хвилинним роликом, під час якого встиг використовувати не тільки український, але й кримськотатарська, угорська та російська мови.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в мережі Facebook блогер Павло Себастьянович вирішив прокоментувати звернення президента України Володимира в новорічну ніч.

Він зауважив, що у своєму новорічному привітанні президент Зеленський сказав, що єдине, що нас може об'єднати – паспорт громадянина України.

«Нарешті ми дочекалися, що цю фразу мовила перша особа країни. Так, це дуже важливо. Тільки слів дуже мало. І Ющенко, і Янукович, і Порошенко теж любили говорити правильні слова. По заздалегідь написаному спритними спічрайтерами тексту. За сценарієм. Тільки за цими словами не слідувало нічого, не було справ, законів, указів, постанов уряду» - написав Павло Себастьянович.



Він зазначає, що поки існують державні інститути пам'яті, міністерства культури, уповноважені з однєї з мов – всі слова про відсутність відмінностей, про відсутність поділу на правильних і неправильних українців будуть просто балаканиною, а президент Зеленський не буде нічим відрізнятися від своїх попередників.

«Сьогодні президент оточив себе людьми, які продовжують тримати країну в несвободі і злиднях, їх ініціативи не дають громадянам дихати на повні груди, не залишають простору для самореалізації, виштовхують з країни. Сьогоднішні справи президента – це спроби обмеження свободи слова, свободи підприємництва, свободи говорити рідною мовою – це лише невеликий перелік. І ці справи не відповідають новорічним словам» - написав блогер.



Себастьянович підкреслює, йому особисто 15-хвилинний ролик не сподобався. Він був би хороший для передвиборної гонки або для фінальної пісні «Кварталу». Сьогодні – він застарів, сьогодні потрібно інше, потрібні справи. Громадянам потрібна свобода від чиновників, від держапарату.

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