Президент України Володимир Зеленський навіть не розумів, що може статися

На імідж Росії зіграло привітання Володимира Путіна від глави України Володимира Зеленського

Так прокоментував новорічну розмову двох президентів блогер і викладач KSE Валерій Пекар виданню Обозреватель.

Він зазначив, що це дозволяє РФ зайвий раз підкреслити свою неучасть у війні на Донбасі, а також називати ситуацію в ОРДЛО внутрішнім конфліктом в Україні.

Блогер зазначив, що такі дії президента України Володимира Зеленського зіграють на руку лише Російської Федерації. Крім того, вона може коштувати Україні величезних жертв.

"Такі дії грають на довгострокових путінську мета скасувати санкції, що дозволить йому розв'язати руки для більш активного втручання в українські справи – політичні і економічні. В тому числі військовим шляхом. Ця помилка Зеленського не просто поганий смак, а може коштувати людських життів в майбутньому", – підкреслив експерт в інтерв'ю.

Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорить з главою Росії Володимиром Путіним у телефонній розмові обмін полоненими і підписання газового контракту. Зеленський і Путін розмовляли в телефонному режимі. Глави держав привітали один одного зі святами і відзначили обмін полоненими, який стався 29 грудня.

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