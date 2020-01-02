Політики Естонії вже не вперше говорять про те, що Росії варто було б повернути частину їх території

Згідно Тартуському договору їх територія повинна бути поповнена «спірними» ділянками, а точніше частиною Псковської і Ленінградської областей.

Але вже в 1994 році РФ в односторонньому порядку скасувала умови даного договору, остаточно заявивши, що Естонія цю територію ніколи не отримає.

Цього разу в Естонії, спікер парламенту Хенн Пиллуаас зробив резонансну заяву щодо того, що Російська Федерація незаконно захопила частину естонських територій.

Так, він зазначив, що Росія незаконно захопила частину їх території Ленінградської і Псковської областей і має їх повернути. Мовляв, досі діє Тартуський мирний договір (укладений у 1920 році), згідно з яким територія Естонії простягається на частину двох на даний момент російських областей.

В Естонії ж кажуть, якщо не визнавати договір, значить, Росія не визнає і незалежність Естонії.

«Невизнання Тартуського мирного договору, по суті, означає невизнання Естонської Республіки. Це свідоцтво про народження нашої країни і одна з найважливіших основ нашої державності», – заявив Хенн Пиллуаас.

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