Президент країни-агресора Володимир Путін хоч і вважає, що України не існує, але він "по-радянськи" її любить

Таку думку озвучив публіцист і журналіст Павло Казарін, передає 24.

За його словами, на заміну Володимиру Путіну може прийти людина, у якого немає ніяких емоційних сентиментів.

Казарін також відзначив, що Володимир Путін є заручником своєї ментальності і своєї професії, а його можливий наступник цілком потім може перемогти Україну.

"Люди, які є вихідцями зі спецслужб, приречені бути професійними конспірологи. Це є сутністю їх професії. Коли ці люди опиняються в президентському кріслі, вони стають заручниками свого минулого", – пояснив Казарін свою точку зору.

Публіцист також нагадав, що Володимир Путін вважає 1991 рік однією з головних геополітичних помилок, але після нього може бути людина, яка вважатиме, що він, наприклад половинчасто вирішував українське питання.

"Крім цього, Путін – дуже радянська людина. У певному сенсі він любить якусь таку свою Україну. Тобто, у своєму поданні, як СРСР – галушки, добре співають, "г" фрикативне, такі вусачі, як в ансамблі пісні і танцю. Таких українців він, можливо, навіть любить. Однак йому на заміну може прийти людина, у якого немає ніяких емоційних сентиментів. Ми повинні розуміти, що така людина цілком може перемогти. Тому я не думаю, що ряд українських викликів і випробувань залежить від тривалості життя одного російського політика", - резюмував Казарін.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін готує реванш за катастрофу століття. За прогнозами політолога і доктора історичних наук Валерія Солов'я, зараз глава РФ кине всі сили на приборкання Білорусі, але на ній він не зупиниться.

Втомившись від незговірливості Олександра Лукашенка в питанні створення Союзної держави, в Кремлі вирішили перестати загравати з президентом Білорусі і анексувати його країну більш рішучими діями.

Проте однією Білоруссю апетити Путіна не обмежаться. Далі буде непокірна Україна. Вихід у глави РФ один, вважає Соловей: «послати ихтамнетов і «Україна тоді приєднується до союзу братніх слов'янських держав».

Нагадаємо, Зеленський поставив Україну під удар після розмови з Путіним.

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