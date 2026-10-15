Графіки відключення світла в Одеській області на 16 жовтня охоплюють частину Чорноморська та селище Олександрівка.

Графіки відключення світла в Одеській області на 16 жовтня пов’язані з профілактичними роботами, які проводитиме ДТЕК Одеські електромережі, повідомляє Чорноморська міська територіальна громада.

За повідомленням Чорноморської міської територіальної громади, мета робіт — підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям. Для різних адрес визначили час початку й завершення обмежень.

Де не буде електроенергії в Чорноморську

У місті з 08:00 до 17:00 електропостачання планують припинити за такими адресами:

вул. Перемоги: 35/Г;

вул. Приморська: 89/А;

вул. Промислова: 12.

Ще одна адреса потрапила до графіка з 09:00 до 17:00 — вул. Олександрійська, 50А.

Які адреси відключать в Олександрівці

У селищі також заплановані роботи на кількох вулицях. З 08:00 до 17:00 обмеження стосуватимуться таких адрес:

вул. Горбунова Дмитра: 123, 126–134, 132А, 132Б, 136, 138, 140;

вул. Садова: будинки № 1–20, а також № 22, 24–30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38А.

На вулиці Садовій до переліку входять також будинки № 11-А, 16А, 17/1, 17/2, 19А, 19Б, 26/1, 28А та 29А.

Окремо електроенергію планують вимкнути з 09:00 до 17:00 за двома адресами: вул. Виноградна, 34 та вул. Шкільна, 60.

Коли відновлять електропостачання

Графіки відключення світла в Одеській області на 16 жовтня передбачають завершення робіт о 17:00 для всіх зазначених адрес. Водночас цей час є плановим і може змінитися залежно від перебігу технічного обслуговування.

Мешканцям варто заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої, а також врахувати можливу відсутність електроенергії під час планування домашніх справ.