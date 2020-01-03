Лідер ВО «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко здивувала українців дивним жестом

Ажіотаж піднявся через фото, яким політик супроводила своє новорічне привітання. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

На сторінці у Facebook вона виклала фото, на якому спробувала з пальців зобразити символ своєї політичної партії – сердечко.

Однак, на думку користувачів соціальної мережі, замість сердечка у Тимошенко вийшло дещо інше.

Так, блогер Денис Казанський в жесті Тимошенко побачив іншу частину людського тіла.

«А що це таке Юлія Володимирівна показує руками? Мені здається, чи це…», — написав він.

Користувачі мережі не соромлячись висловлюють свої варіанти в коментарях.

«Не хочеться бути грубою, але на серденько не тягне...», «Так це ж *опа, яка нас всіх чекає в новому році», «Нам *опа! Юля не збреше!», «Вам, любі мої, *опа», «БабЮля нагадує українцям, що вони в *опі. Це по Фрейду», «Зеро», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, телеведучий Ігор Лесев назвав Юлію Тимошенко головним лузером 2019 року.

«Головний лузер року – це Юлія Тимошенко. Вона починала 2019 рік беззаперечним політичним лідером. Ніхто не сумнівався в її перемозі. А підсумок ви всі знаєте. Навіть не вийшла у другий тур президентських виборів. І на парламентських ледве пролізла в парламент. 24 депутата. П'ять років тому було двадцять, зараз двадцять чотири. Безцільний круговорот Тимошенко в природі», - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Юлія Тимошенко з колегами-нардепами, а також представники "Опозиційної платформи - за життя" захопили президію, поки глава держави Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Азербайджану Баку. В той час, як Тимошенко "воинствовала" в Раді, під стінами парламенту відбувалося відразу декілька пікетів.

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Як повідомляла Politeka, стала відома справжня мета Тимошенко.

Також Politeka писала, що Зеленский Тимошенко і Вакарчук зіткнуться обличчям до обличчя: спостерігатиме вся країна, дата і час "битви".