Спливли нові деталі міжнародного скандалу, в який виявилися втягнуті Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Про це інформує телеканал CNN.

Зокрема, у мережу були злиті невідредаговані документи, які були проаналізовані Just Security (портал, присвячений висвітленню та аналізу законодавства і політики в області національної безпеки).

З'ясувалося, що лідер Білого дому Дональд Трамп особисто віддав розпорядження заморозити виплату військової допомоги Україні.

Серед злитих документів був знайдений лист, датований 30 серпня, від заступника директора з програмами нацбезпеки Майкла Даффі до виконуючої обов'язки контролера Пентагону Елейн МакКускер, в якому було сказано, що заморожування допомоги Україні триватиме через недвозначну вказівку президента Сполучених Штатів.

"Чітку вказівку від президента США Дональда Трампа на подальше збереження (заморожування)", – написав Майкл Даффі в електронному листі, яке досі було доступно тільки у відредагованій формі і не було надано слідчим Палати представників, які проводять розслідування щодо імпічменту президенту.

Раніше ми розповідали про те, що у Дональда Трампа приголомшили рішенням по Україні. Відомо, що рішення Дональда Трампа блокувати надання військової допомоги Україні зустрілося з потужним протистоянням в США.

Противники блокування, у тому числі з близького оточення президента, вважали, що такий крок зашкодить національним інтересам США.

Міністр оборони Марк Еспер, колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон і глава Держдепу США Майк Помпео переконували президента не робити цього, але безуспішно.

Що стосується Майка Помпео, то він терміново скасував свій офіційний візит в Україну. Ймовірно, це пов'язано з нападом на американське посольство в Іраку, за яким стояли іранські спецслужби.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

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