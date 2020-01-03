Андрій Пальчевський розповів про парадоксальну ситуацію, яка виникла в українській політиці

Як передає Politeka.net, таку заяву відомий український бізнесмен та телеведучий зробив в ефірі програми «Чому так?». (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

«Відбулася унікальна подія. Ніхто з тих, хто писав нашу Конституцію. Ніхто з цих недурних, напевно, людей. Я кажу напевно, бо нашу Конституцію треба трішки змінювати, друзі мої. За багатьма показниками, в першу чергу тому, що не було передбачено, коли президент виграє вибори і президентська партія отримує майже конституційна більшість. І таким чином, я не про Зеленском, я взагалі, створюється передумова для узурпації влади», - заявив Пальчевський.

За його словами, в такій ситуації парламент приймає ті рішення, які хоче президент.

«Немає зіткнення гілок влади. Це не було передбачено нашим законодавством. Деякі люди можуть сказати, так, але ми президенту довіряємо, ми президенту довіряємо так, що ми готові віддати йому найдорожче, що у нас є – наш парламент. Ні, не готові. Тому що абсолютна влада тільки розбещує абсолютно», - зазначив Пальчевський.

При цьому він додав, що навіть в період Радянського союзу такої концентрації влади в руках однієї людини не було.

«Всі рішення приймалися однією людиною на верху, але цей чоловік був обмежений політбюро, навіть там, у радянський диктаторське час. А у нас? Хто обмежить волю президента?», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посаду".

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