У 2020 році Україна опиниться в серйозній небезпеці через війну на Близькому Сході

Як повідомляє Politeka.net, такий прогноз зробив український політолог і блогер Володимир Горбач.

Одна з головних подій у світовій політиці в 2020 році будуть пов'язані з нашою сусідкою - Білоруссю. Адже Російська Федерація почне робити спроби анексувати Білорусь. Тим більше, що РФ робить такі спроби ще з 2019 року.

Наприклад, Російська Федерація припинила постачання нафти в економіку Олександра Лукашенка.

На думку блогера, що ще гірші події розвиваються на Близькому Сході. Трамп вирішив ліквідувати другу людину в неформальній політичній ієрархії Ірану. Така подія навіть більше, ніж ліквідація Бен Ладена, адже за того ніхто не збирався мстити.

Крім того, він звернув увагу, що в Сирії та Лівії є російський слід. У цих воюючих країнах Росія і Туреччина опинилася на різних сторонах фронту.

До всього іншого, в Лівії російські найманці воюють на боці генерала Хафтара, який хоч і бореться за Тріполі, але сам базується в Кіренаїки – східній частині лівійського узбережжя. І ще він підтримується генералітетом Єгипту. Тому навряд чи турки підуть в Кіренаїки і цей конфлікт ще довго не закінчиться.

За словами Володимира Горбача, всі світові події не зможуть не позначиться на ситуації в Україні.

"Дуже тривожний початок року і нас він теж торкнеться. Просто не може не зачепити", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні.