Колишнього нардепа Михайла Гаврилюка, якого охрестили "козаком", викрили у будівництві триповерхового будинку в карпатських лісах

При цьому, судячи з декларації, коштів на цю грандіозну будову у козака Гаврилюка немає. Журналіст Василь Крутчак побував на місці і на власні очі переконався в існуванні особняка.

Будинок площею 550 кв. м знаходиться в селі Нижній Березів (Косівський район, Івано-Франківська область). Поряд з нии – озеро, річка і водоспад.

На місці Крутчак зустрів чоловіка, який назвався братом тестя Гаврилюка, а також оглянув ділянку.

"Ось це водоспад біля будиночка, який збудував Михайло Гаврилюк. Ось річка тече, водоспад. Я реально радію, що його депутатство даремно не пройшло. Працював чесно. І відразу будиночок Гаврилюка. Краса!" – прокоментував побачене журналіст.

За словами Крутчака, в декларації Гаврилюка немає тієї суми, яка могла б дозволити побудувати такі хороми. У серпні 2019 року перед звільненням з посади "козак" задекларував 381 тис. грн зарплати. Його дружина задекларувала 6880 гривень допомоги від держави при народженні дитини.

Також у декларації колишнього нардепа відсутня інформація про будинок в Карпатах, об'єктах незавершеного будівництва або володінні ділянкою, який показав журналіст.

Будівництво викликало ажіотаж у мережі. На Facebook користувачі активно коментують пост Крутчака про "козака".

"Ось хто Карпати вирубав"

"здавати квартирантам норм))"

"Людина рубала брус, сама зводила малешенький будиночок.. Злий Ви"

"Ну не за «спасибі» кнопки у ВР тиснув"

"Ніколи не розумів, навіщо людям 550 квадратів. Ну є бабки, побудуй ж нормальне щось..."

"Та це як у Ляшка. Друзі дозволили безкоштовно пожити"

"Хлопець власним мозолем на дупі заробив копійку тиснувши кнопки у стінах ВРУ аби потім побудувати собі малесеньку хатиночку десь на окраїні села, як сиротинка... а ти, Василь Крутчак, так його... ех... Я за козака голяка!!!"

Пізніше Гаврилюк прокоментував будинок у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. За його словами, він належить сім'ї дружини Ярини.

"ЗМІ часто виставляли мене тупим у своїх сюжетах, але сьогодні вони скочили вище голови. Виявляється, я будую триповерхову хату в мальовничих Карпатах, на чудовій великій ділянці біля водоспаду, не внісши в декларацію дані про кошти, на які я мав усе це придбати й побудувати. Тобто в декларації я прикидаюся бідним і водночас будую хату в селі, де всі один одного знають. Геніально 👏 Напевно, той образ дурнуватого козачка, який мені усердно вимальовували 5 років, чудово підпадає під нову сенсацію"

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