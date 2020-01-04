Володимир Путін продовжить військову агресію в Україні, якщо Захід не надасть йому опору

Таку думку в інтерв'ю журналістам розповів колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Апостроф.

За його словами, Володимир Путін навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну з боку Чорного моря, але агресія на окупованих територіях буде тривати до тих пір, поки йому "по зубах не дадуть" США.

"Росія, судячи з усього, задоволена ситуацією. Вони незаконно анексували Крим і перетворили його у військову базу для своїх операцій в Сирії та Лівії. На Донбасі вони створили такий собі випробувальний полігон для нових зразків зброї та придбання військами бойового досвіду. І Кремль демонструє нульові наміри припинити це", – озвучив генерал США свою точку зору.

Бен Ходжес стверджує, що якщо цивілізований Захід не буде вести себе з росіянами, як годиться, вони і далі будуть займатися протизаконною діяльністю.

"У той же час Росія не хоче чогось більшого, вона виконує свої стратегічні цілі і отримує важливий реальний досвід. Заходу слід згуртуватися і посилити тиск на РФ, але, боюся, деякі країни будуть виступати проти таких дій в силу своїх бізнес-інтересів в РФ", - резюмував високопоставлений офіцер американської армії.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін розробив божевільний план по Україні. За словами публіциста Віталія Портникова, Кремль з допомогою непрекращаемой війни, транзиту газу і прямих поставок палива спробує знищити Україну.

Як стверджує Портников, президент РФ має два варіанти розвитку подій. Перший сценарій полягає в тому, що Україна залишається при президенті Володимирі Зеленском, але в цьому випадку Україна повністю залишається підконтрольної Кремлю, а важелі впливу в цьому лише допоможуть Росії.

Другий сценарій полягає в тому, що прийде час, коли на місце Зеленського прийде підконтрольний Російської Федерації президент України. Наприклад, як у Молдові - другий Додон. У такому варіанті питання про повернення Криму буде назавжди закритий.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні