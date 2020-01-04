Колишній голова Європейського Союзу Дональд Туск різко висловився про плани російського лідера Володимира Путіна

За словами Туска, Путін поставив мету домогтися розпаду Європейського Союзу і НАТО, пише "Обозреватель".

Екс-керівник ЄС упевнений, що у Путіна є прихильники в питанні дезінтеграції Європи серед польської партії "Право і справедливість" (що має вагу в 28% в Європарламенті).

"Він (Путін - прим.ред) за розпад Європейського Союзу і НАТО. У нього є союзники і помічники в цьому проекті: свідомі, мимовільні і так звані "корисні ідіоти". Всі три категорії можна знайти в партії "Право і справедливість", – заявив Туск.

Також політик додав, що наразі ситуація загострилася у зв'язку зі змінами в Києві та активізацією реінтеграції Росії та Білорусі.

"Зміни у Києві, тісна реінтеграція Москви і Мінська і політика президента Трампа є достатніми причинами, щоб будь-якою ціною спробувати відновити елементарний внутрішній консенсус в міжнародній політиці і відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції", – прокоментував Туск.

Раніше ми повідомляли, виявилося, що кожен поляк віддає 20-30% плати за газ на фінансування російської армії. Таку заяву зробив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Петро Возняк.

"Принаймні 20-30% з того, що платить за газ кожен поляк, прямо йде на фінансування, як кажуть у Росії, оборонного комплексу – російських збройних сил", – заявив він.

Крім того Возняк висловився про припинення поставок нафти Росією сусідньої Білорусі з 1 січня 2020. За словами Возняка, це "енергетична зброя", яку РФ вже застосовувала до Польщі близько 15 років тому.

Нагадаємо, після припинення поставок нафти Росією на території Білорусі залишилися в дії два нафтопереробних заводи, але їх завантаження знижено до мінімально допустимого рівня.