39-летняя депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская оконфузилась из-за внешнего вида

На своей странице в микроблоге Twitter бывшая «прокурор» аннексированного Крыма, а ныне парламентарий от «Единой России» опубликовала фотографию себя любимой.

Как передает Politeka, на снимке она практически без макияжа, в свитере кофейного цвета и сумкой через плечо.

«В Новом году желаю всем найти вторую половинку», – подписала фотографию Поклонская.

Как известно, брак Натальи был весьма краткосрочным. В августе 2018 года она вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва — руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Пышную свадьбу отгуляли в Крыму. Одако уже в сентябре 2019 года оба супруга сообщили о предстоящем разводе. Поэтому пожелание, оказывается, весьма актуально и для самой автора поста.

По словам бывшего мужа, в их семье один был красивым, а другой «очень красивым», один целеустремленный, а другой «очень сильно целеустремленный». Превосходная степень конечно же относилась к Поклонской. За собой грехов мужчина не заметил.

В комментариях пользователи не смогли обойти вниманием преданность Поклонской последнему российскому царю Николаю II, а также дали свою оценку подобному пожеланию.

«С Николаем Вторым? Ещё в 1918 году!!!», «А первую куда девать?», «Хотя бы в виде царя», «Как опять, а куда девать имеющуюся? Та что творишь, езжай обратно, как недавняя иностранка смогла стать Депутатом Госдумы. Что творится в сырьевом сарае дядюшки Сэма?», «А ненакрашенная-то какая страшная...», «Настоящая турецкая Наташа» – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Поклонская раскритиковала российские пропагандистские ток-шоу, на которые, по ее мнению, украинцев приглашают только для того, чтобы поиздеваться.

Она добавила, что необходимо приглашать стоящих политиков и экспертов из Украины, которые будут доносить свою позицию россиянам, а это, в свою очередь, будет способствовать «примирению враждующих народов».

Напомним, Поклонскую подловили на новом феерическом вранье.

Как сообщала Politeka, Поклонская обиделась на «изгнание» из секты.

Также Politeka писала о том, что муж сбежал от скандальной Поклонской и резко высказал все.