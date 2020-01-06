Стало відомо, коли буде закінчена війна на Донбасі

Свій прогноз в інтерв'ю журналістам розповів астролог і політичний експерт Влад Росс, передає Апостроф.

За його словами, вже у 2020 році війна на Донбасі, яку розв'язала Росія, буде закінчена.

Більш того, як стверджує астролог, на лінії зіткнення встановиться довгий період перемир'я. Влад Росс не сумнівається, що в 2020 році в зоні проведення ООС встановиться статус-кво.

"Стрілянини не буде. Все буде за типом Кіпру - і вовки ситі, і вівці цілі, просто припиниться стрілянина, відновиться якийсь статус-кво. І, швидше за все, нас чекає дуже довгий період примирення. У будь-якому випадку, як тільки Путін піде з влади, відразу ж Донбас стане наш", – озвучив астролог свій прогноз.

Влад Росс також передрік швидку відставку російського президента Володимира Путіна з Кремля, якого можуть повалити люди з близького оточення.

"Путін дуже довго не затримається при владі. Великі проблеми у нього почнуться в 2021 році, коли Уран, символ великих переворотів, увійде в "будинок влади" Росії і може просто скинути весь його клан. Ми не побачимо "Єдину Росію", а білий ведмідь буде біт на виборах восени. І взагалі, можливо ознака якогось бунту, коли народ не тільки в Москві, але і в Пітері вийде на вулиці. 2022 рік - найгірший рік для Путіна, він може піти з влади чи навіть не дожити", – підкреслив експерт у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Влад Росс також назвав імовірну причину, по якій Володимир Путін може піти з Кремля.

"Всім відомо, що у Путіна рак товстої кишки з 2003 року. Він з ним бореться третя стадія, то друга, до четвертої ніяк не доходить. Він навіть організував інститут раку, який очолює його донька Марія Воронцова. В цей онкоцентр вливаються мільйони", – резюмував астролог в інтерв'ю журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що Влад Росс попередив українців про несприятливу ситуацію у січні 2020 року. За його словами, пік неприємностей варто очікувати 9-11 січня.

Різноманітні неприємності будуть обумовлені місячним затемненням (відбудеться 10 січня) і з'єднанням Сатурна і Плутона.

Астролог попередив, що в січні можливі катастрофічність ситуації, з 5 по 19 число буде катастрофічний період.

"…Я б не радив, а заборонив би всім вирушати в далекі подорожі в країни Близького Сходу. Особливо - в Єгипет і Ізраїль", - наголосив Влад Росс.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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