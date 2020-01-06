Стало известно, когда будет закончена война на Донбассе

Свой прогноз в интервью журналистам рассказал астролог и политический эксперт Влад Росс, передает Апостроф.

По его словам, уже в 2020 году война на Донбассе, которую развязала Россия, будет окончена.

Более того, как утверждает астролог, на линии соприкосновения установится долгий период перемирия. Влад Росс не сомневается, что в 2020 году в зоне проведения ООС установится статус-кво.

"Стрельбы не будет. Все будет по типу Кипра - и волки сыты, и овцы целы, просто прекратится стрельба, восстановится некий статус-кво. И, скорее всего, нас ждет очень долгий период примирения. В любом случае, как только Путин уйдет из власти, сразу же Донбасс станет наш", – озвучил астролог свой прогноз.

Влад Росс также предрек скорую отставку российского президента Владимира Путина из Кремля, которого могут свергнуть люди из близкого окружения.

"Путин слишком долго не задержится при власти. Большие проблемы у него начнутся в 2021 году, когда Уран, символ больших переворотов, войдет в "дом власти" России и может просто свергнуть весь его клан. Мы не увидим "Единую Россию", а белый медведь будет бит на выборах осенью. И вообще, возможно предзнаменование некого бунта, когда народ не только в Москве, но и в Питере выйдет на улицы. 2022 год - самый плохой год для Путина, он может уйти из власти или даже не дожить", – подчеркнул эксперт в общении с журналистами.

Подытоживая, Влад Росс также назвал вероятную причину, по которой Владимир Путин может уйти из Кремля.

"Всем известно, что у Путина рак толстой кишки с 2003 года. Он с ним борется - то третья стадия, то вторая, до четвертой никак не доходит. Он даже организовал институт рака, который возглавляет его дочь Мария Воронцова. В этот онкоцентр вливаются миллионы", – резюмировал астролог в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали о том, что Влад Росс предупредил украинцев о неблагоприятной ситуации в январе 2020 года. По его словам, пик неприятностей стоит ожидать 9-11 января.

Разнообразные неприятности будут обусловлены лунным затмением (произойдет 10 января) и соединением Сатурна и Плутона.

Астролог предупредил, что в январе возможны катастрофичные ситуации, с 5 по 19 число будет катастрофический период.

"…Я бы не просто не советовал, а запретил бы всем отправляться в дальние путешествия в страны Ближнего Востока. Особенно - в Египет и Израиль", - подчеркнул Влад Росс.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

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