Володимир Путін може почати нову військову агресію не тільки на Донбасі, а й в інших українських регіонах

Таку думку озвучив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, передає Апостроф.

За його словами, на даний момент в зоні ризику знаходяться Полтава, Суми та Харків, оскільки там може початися нова військова операція Кремля.

Фельгенгауер не сумнівається, що Володимир Путін все ще зацікавлений у виході до Дніпра по всій його довжині.

"Це може статися тільки в особливих ситуаціях, які поки що дуже далекі. Але плани напевно є – на те він і Генштаб, щоб їх розробляти. Є напоготові 150 дивізія 8-ї гвардійської армії", - стверджує військовий аналітик.

Підсумовуючи, Павло Фельгенгауер перерахував російські військові підрозділи, готові до наступу на території України.

"8 гвардійська армія націлена на Донбаський фронт. Є корпус в Криму, який як би приписаний до Чорноморського флоту, але там є новітні танки. Вони теж зможуть діяти наступально. Якщо треба гарантувати, що Захід не займе плацдарми в Полтаві, Сумах і Харкові? Значить, треба йти туди, тобто, виходити до Дніпра на всьому його протязі", - резюмував аналітик у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін зазнав фіаско. За словами астролога Влада Росса, війна на Донбасі буде закінчена вже в 2020 році.

"Стрілянини не буде. Все буде за типом Кіпру - і вовки ситі, і вівці цілі, просто припиниться стрілянина, відновиться якийсь статус-кво. І, швидше за все, нас чекає дуже довгий період примирення. У будь-якому випадку, як тільки Путін піде з влади, відразу ж Донбас стане наш", - стверджує він.

Влад Росс також зауважив, що Володимира Путіна можуть скинути з Кремля люди з близького оточення.

"Путін дуже довго не затримається при владі. Великі проблеми у нього почнуться в 2021 році, коли Уран, символ великих переворотів, увійде в "будинок влади" Росії і може просто скинути весь його клан. Ми не побачимо "Єдину Росію", а білий ведмідь буде біт на виборах восени", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

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