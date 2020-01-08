Ось так відпочиває голова СБУ

Журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач показав фотографії голови СБУ Івана Баканова, який відпочиває на гірськолижному курорті у Франції

Ткач опублікував фото у себе на сторінці. На них можна побачити відпочиваючого Баканова. Про це пише Politeka з посиланням на посаду журналіста.

"Глава СБУ Іван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - підписав фотографії Ткач.

Раніше ми повідомляли, що президент України з сім'єю засвітився на відпочинку в Омані, у неділю вранці, 5 січня.

Згідно з даними видання, Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни - місті Маскаті. Живе він у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані.

Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

Наголошується, що глава охорони президента Максим Донець відправився в цю країну заздалегідь, щоб підготувати поїздку.

Повідомлялося, що п'ятий президент Петро Порошенко відпочиває на новорічні свята в тому ж районі Сейшел, де і високопоставлений соратник Володимира Путіна.

Про це повідомив народний депутат Максим Бужанський.

За його словами, мова йде про главу російської корпорації "Ростех" Сергія Чемезове. Цей концерн об'єднує підприємства оборонного комплексу країни-агресора.

"У житті Петра Олексійовича завжди мало місце везіння. І ось, знову пощастило. По щасливою випадковості, в тому ж районі Сейшел, де аки вовча зграя Деница невтомно баражує на яхті Катіна Порошенко, борючись за вступ до НАТО і ЄС, відпочиває на новорічні свята голова Ростехсотрудничества, Сергій Чемезов", - розповідає Бужанський.

Нагадаємо, крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко в пастці

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А ще Politeka повідомляла, що в Офісі президента виправдали Зеленського за політ в Оман.





