В "Нафтогазі" пояснили, коли президент Росії Володимир Путін зможе добудувати газопровід до Німеччини в обхід України під назвою "Північний потік-2"

З'ясувалося, що судно, необхідне для завершення магістралі, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через 4 роки. Такі дані озвучили в Нафтогазі на YouTube-каналі компанії, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

По словам керівника Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ, Росії для того, щоб створити судно, яке зможе прокласти цей газопровід, потрібно 4 роки.

Більш того, щоб це судно змогло працювати в територіальних водах Данії, воно повинно мати страховку. А історія з санкціями, які переслідують Росію, страховим компаніям не по душі.

"А страхові компанії дуже чутливі до будь-яких американських санкцій. Тому крім судна РФ потрібно буде вирішити ще кілька проблем. І за оцінками американських експертів, навряд чи це можливо найближчим часом", – зазначили в Нафтогазі.

Експерти зазначають, що "Північний потік-2" в принципі ніколи не був потрібен - чисто "політика": "Це спроба знекровити українську економіку. Це елемент гібридної війни проти нас".

Раніше ми повідомляли, колишній глава Європейського Союзу Дональд Туск попередив про те, що Путін має намір розвалити ЄС і НАТО.

"Він (Путін - прим.ред) за розпад Європейського Союзу і НАТО. У нього є союзники і помічники в цьому проекті: свідомі, мимовільні і так звані "корисні ідіоти". Всі три категорії можна знайти в партії "Право і справедливість" (польська партія, - прим. ред.), – заявив Туск.

Також ми писали, топ-менеджери Нафтогазу отримали щедрі премії на новий рік, суми вражають. Наглядова рада Нафтогазу прийняла рішення преміювати топ-менеджерів компанії в розмірі $45,6 млн. Першу частину у розмірі 20 мільйонів доларів вже виплатили.

За даними джерел, голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв отримав 207 млн грн ($7,9 млн), а комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко - 130 млн грн ($6 млн).

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