Президент РФ Володимир Путін особисто і через своїх довірених осіб, закріплює встановлений ним у 18-19 роки «новий світопорядок»

Як повідомляє Politeka.net, таку думку у своєму блозі Facebook висловив український блогер і журналіст Айдер Муждабаєв.

Він звернув увагу на те, що при такому «світопорядку» Російська Федерація так чи інакше присутня в усіх зіткненнях і конфліктах, виступаючи при цьому так званим модератором, без якого не можуть вирішити ні одну проблему.

Причому проблеми, які найчастіше вона сама і створює в світі, через власних союзників і помічників у нав'язуванні «нового світопорядку». На думку Муждабаева у президента РФ Володимира Путіна зараз безліч корисливих і дурних «помічників»: від Ірану і Туреччини до США та Ізраїлю.

«На пік путінізму цей світ підніметься 9 травня 2020 року на Червоній площі. Це буде особистий день перемоги Путіна», – зазначає блогер.

Він також впевнений, що день перемоги президента РФ не буде вічним, але зараз весь світ опинився під тапком підполковника КДБ.

Користувачі мережі вирішили прокоментувати написане блогером на своїй сторінці в мережі. Багато з них погодилися з його висловлюванням, інші ні.

«Ні. Економіка диктує політику. І тільки так», «Такі ж думки»,«Думаю, що Грета одна з них. А її переживання за клімат це просто ефектний вихід на сцену».

Також раніше повідомлялося, що Путін буде розлючений, адже Естонія не збирається ратифікувати угоду про російсько-естонський кордон, підписану у 2014 році.

Естонія не піде на ратифікацію договору, навіть якщо це зробить Держдума РФ. Туди закон був внесений у 2015 році, проте досі не розглянутий навіть у першому читанні.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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