Володимир Путін прибув в анексований Росією Крим для того, щоб особисто спостерігати за навчаннями російського флоту

Президент РФ прибув з візитом на окупований український півострів у четвер, 9 січня. Він спостерігав за навчаннями Північного і Чорноморського флотів на Чорному морі з борту ракетного крейсера «Маршал Устинов».

У навчаннях брали участь більше 30 російських кораблів, підводний човен і більше 40 літаків. Військові відпрацьовували ракетні стрільби та інші маневри.

Після закінчення навчань Путін збирався відвідати севастопольська філія Нахімовського військово-морського училища і зустрітися з його фахівцями.

Фотографією президента РФ в Криму поділився у своєму Твіттер кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

«Володимир Путін з борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» спостерігав за ходом спільних навчань Північного і Чорноморського флотів з виконанням ракетних стрільб, в тому числі крилатими ракетами «Калібр» і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою «Кинджал»», - підписав фото він.

У мережі активно коментують цю новину.

«Схрестили пальці і чекаємо прямого попадання», «Смішно все це читати після пожежі на "Кузі" та інших комедійних подій з крейсером і ВДК. Як би такий "Кинджал" випадково не полетів з гіперзвуковою швидкістю в бік борта "Маршал Устинов", з російської техніки станеться», «коли ж цьому соколику молодому економікою займатися, то по церквах сновигає, в Сирію літає, за навчаннями спостерігає.. 20 років толку немає і не буде», «Прощається з кораблями які ще не зламалися», - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Путін, який 8 січня прилетів в Стамбул для зустрічі з турецьким колегою, викликав пересуди в мережі, через свою зовнішність.

На «подусталый» вид Путіна звернув увагу український політтехнолог Олексій Голобуцький.

На своїй сторінці у Фейсбуці він опублікував знімок, на якому глава РФ спускається по трапу літака і вітається з Ердоганом. При цьому особа Путіна виглядає помітно опухлим.

Нагадаємо, Путін налякав новою зовнішністю в Туреччині: "перегрівся у вовняній кофті".

Як повідомляла Politeka, Путін вправно переграв США і Іран, небезпека нависла над усім світом.

Також Politeka писала, що Путін використовує трагедію з Боїнгом проти України.